تمريض بني سويف تطلق فاعليات البرنامج التدريبي للزائرات بهيئة التأمين الصحي

أطلقت كلية التمريض جامعة بني سويف اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فعاليات البرنامج التدريبي للزائرات الصحيات بهيئة التامين الصحي والعاملات بالمدارس ببنى سويف، والذي يستمر علي مدار ثلاثة ايام متتالية بواقع 18ساعة تدريبية، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ويضم البرنامج، عدد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية للزائرات الصحيات لرفع الوعى الصحي لديهن باعتبارهن المسئولات عن صحة تلاميذ المدارس، ومن تلك الموضوعات السكر بين تلاميذ المدارس، والتغذية السليمة، و الانيميا بين تلاميذ المدارس: الاسباب والوقاية والعلاج، والنمو الطبيعي والتطور لأطفال سن المدرسة، والوقاية من الامراض المعدية، والنظافة الشخصية في جميع مراحل المدارس.