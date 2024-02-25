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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

نبيلة عبيد: السعودية تعيش حراكا فنيا استثنائيا برعاية ولي العهد

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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أشادت الفنانة القديرة نبيلة عبيد بالحراك الفنى الذي تعيشه المملكة العربية السعودية والشعب السعودي تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذى صعد بالسعودية على مستوى فنى وثقافي مشرف.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه يقدم مجهودا كبيرا فى الصناعة الفنية وتطورها فى المملكة العربية السعودية، والقدرة على التواجد بالمنطقة على الخريطة الفنية.

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد أن التعاون الفنى بين مصر والسعودية دليل على ترابط البلدين على كل المستويات، وسيفيد الجميع لأن التعاون والتبادل دائماً يثري كافة الأطراف، "لأنه هيتقال الفن العربي متفوق".

شارك المستشار تركى آل شيخ بدعم فى إنتاج فيلم "أولاد رزق" الجزء الثالث، والمنتظر عرضه خلال الموسم السينمائى الصيفي المقبل.

وأعلن المستشار تركى آل شيخ عن الشراكة فى إنتاج الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعه الامريكيه"، ويتم التحضير فى تلك الفترة لبداية التصوير الفترات المقبلة.

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد تركى آل شيخ ولي العهد السعودي رئيس هيئة الترفيه ولاد رزق