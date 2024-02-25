انطلاق تصفيات مسابقة "فرسان القراءة" لطلاب "تعليم القاهرة"

انطلقت اليوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ تصفيات مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي، والتي تستمر حتى الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ودمج أبنائنا ذوي الهمم في المجتمع، وبرعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية القاهرة التعليمية ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية

شارك في التصفيات اليوم طلاب مدارس التربية الخاصة للنور والأمل (سمعي وبصري) من إدارتي النزهة والمطرية، والذين تم اختيارهم بناء على تميزهم في النشاط الثقافي بالتعاون مع موجهي التربية البصرية والمكتبات.

حضر وأشرف على التصفيات همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأميرة نجيب بكر موجه عام المكتبات بالقاهرة، و نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومها عبد الهادي موجه إعاقة سمعية، والأستاذة نجلاء جلال موجه إعاقة بصرية. كما تكونت لجنة التحكيم من موجهي المكتبات والتربية الخاصة والتربية النفسية.

وقد رحبت مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بالحضور في مكتبة المديرية، وتحدثت مع الطلاب عن موضوعات المسابقة وأهميتها في حياتهم العملية، وشجعتهم على المشاركة في جميع المسابقات المتعلقة بالقراءة والإطلاع، والتي تساهم في زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسين حالتهم النفسية. ووجهت كلمة للمعلمين بضرورة تحفيز أبنائنا ذوي الهمم باستمرار على زيارة المكتبة وتعليمهم المهارات المكتبية اللازمة لهم.

وتهدف المسابقة إلى:

-اكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

-تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبة لإشباع ميولهم والتعرف على احتياجاتهم وطموحاتهم.

-دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسين حالتهم النفسية.

-إثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة لهم.

-توعية الطلاب والتلاميذ بقضايا المجتمع والأحداث الجارية.

وقد تم مناقشة طلاب مدارس النور في الموضوعين التاليين:

-الحديث عن بطل تاريخي مصدر اهتمام لك.

- الصداقة الحقيقية مصدر للأمان والسعادة، تحدث عن أنواع الصداقات والعلاقات الطيبة.

وقد تم مناقشة طلاب مدارس الأمل في الموضوعين التاليين:

-تحدث عن أهم المجالات التكنولوجية في العصر الحديث وكيفية الاستفادة منها.

- الإدمان بكل أشكاله وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة.