تعيين رئيس جديد لقسم اللغة الروسية بألسن عين شمس

أصدر محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،قراراً بتعيين دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

و تعيين وجيه يعقوب السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين رانيا عادل خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الالسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين مرفت السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧.

وتعيين نهلة محمد ناجي رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدرقرارا بقيام اميمة عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة ياسمين محمود الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.