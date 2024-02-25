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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعيين رئيس جديد لقسم اللغة الروسية بألسن عين شمس

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
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أصدر  محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،قراراً بتعيين  دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

و تعيين وجيه يعقوب السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين  رانيا عادل خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الالسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين مرفت السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧.

وتعيين  نهلة محمد ناجي  رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدرقرارا بقيام اميمة عبد الرحمن  الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة ياسمين  محمود الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

 

ألسن عين شمس الافريقية الصينية اللغة الروسية اللغة الألمانية