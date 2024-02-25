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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الوزراء التشيكي يترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع القادة الأوروبيين غدا بباريس

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا
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يعتزم رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، ترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع القادة الأوروبيين وممثلي الحكومات الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية /باريس/ غدًا /الإثنين/.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الأحد/ أن الهدف من اجتماع العمل هو استكشاف سبل تعزيز التعاون بين الشركاء لدعم أوكرانيا، كما أن من بين أفراد الوفد التشيكي، مستشار الأمن القومي، توماش بويار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد - في وقت سابق الأسبوع الجاري - الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا، مركزًا على زيادة تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيا العسكرية، مثل الطائرات المسيرة بدون طيار، وعلى إدراج شركات وأفراد إضافيين على قائمة المتورطين في المجهود الحربي الروسي.

براغ ماكرون التشيك