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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تزور مدارس إدارة المستقبل التعليمية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قامت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة اليوم الأحد، بزيارة مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية، التابعة  لإدارة المستقبل التعليمية.

وكان في استقبالها سعيد عطية، مدير عام الإدارة، وسوزان محمد، مديرة المدرسة. 

شملت الزيارة متابعة الفصول الدراسية والقاعات والمكتبة والمعمل، والتأكد من سلامة ونظافة وانضباط المدرسة. 

وأشادت وكيل المديرية بالعملية التعليمية والتفاعل بين الطلاب والمعلمين والاستفادة من القنوات التعليمية.

وفي نهاية الزيارة قدمت عبد الفتاح الشكر لمدير الإدارة ومديرة المدرسة على جهودهم مع الطلاب.

الإدارات التعليمية الفصول الدراسية العملية التعليمية تعليم القاهرة جمال عبد الناصر