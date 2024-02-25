وكيل تعليم القاهرة تزور مدارس إدارة المستقبل التعليمية

قامت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة اليوم الأحد، بزيارة مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية، التابعة لإدارة المستقبل التعليمية.

وكان في استقبالها سعيد عطية، مدير عام الإدارة، وسوزان محمد، مديرة المدرسة.

شملت الزيارة متابعة الفصول الدراسية والقاعات والمكتبة والمعمل، والتأكد من سلامة ونظافة وانضباط المدرسة.

وأشادت وكيل المديرية بالعملية التعليمية والتفاعل بين الطلاب والمعلمين والاستفادة من القنوات التعليمية.

وفي نهاية الزيارة قدمت عبد الفتاح الشكر لمدير الإدارة ومديرة المدرسة على جهودهم مع الطلاب.