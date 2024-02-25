وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر سعد

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لمدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية حيث واصل اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباطها بمدارس إدارة كفر سعد التعليمية.

وتفقدوكيل الوزارة مدارس كفر سعد الإبتدائية المشتركة وكفر سعد البلد الاعدادية ووحدة كفر سعد البلد الإبتدائية وكفر سعد البلد الإعدادية بنين وكفر سعد البلد الإبتدائية الجديدة وكفر سعد الثانوية المشتركة وكفر سعد الاعدادية المهنية وكفر سعد الثانوية المشتركة.

وحضر "غريب" طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما أختبر العديد من الطلاب في القراءة والكتابة والحساب، مشددا علي ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، كما استمع وشاهد العديد من الطلاب والطالبات الموهوبين في الإلقاء الشعري والرياضة.

ووجه بالتشديد على حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة والعمل على جذب الطلاب للمدرسة وتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية.



كما وجه وكيل الوزارة، مدير عام الادارة عصام البرقي بنشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلى عمل محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية يقوم بالشرح فيها أكفأ المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم ، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.