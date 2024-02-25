«الأوقاف»: حملة نظافة موسعة بمساجد الجمهورية استعدادًا لشهر رمضان.. صور

صرحت وزارة الأوقاف، بأنه للأسبوع الثاني على التوالي تستمر حملة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي 19/ 2/ 2024م استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وأكدت وزارة الأوقاف أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).
جاء ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ.