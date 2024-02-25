تسليم جوائز مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر» للفائزين وشهادات تقدير لأعضاء لجنة التحكيم.. صور

سلمت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، جوائز مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، للفائزين، والتى أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية “IFC”.

كما سلمت شهادات التقدير لأعضاء لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة الفنية، تقديراً لجهودهم فى هذه المسابقة، كما تم تسليم شهادات تقدير لباقى المتقدمين للمسابقة تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد مستقبلاً.



وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر" شهدت اهتماماً كبيراً من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، حيث سجل 26 مشاركا عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وسحب 22 منهم كراسة الشروط من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتنوع المشاركون فى المسابقة، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، وتم تسليم 14 مشروعا بصورة متكاملة في الموعد المقرر.



وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجري بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.



حصل على المركز الأول، مكتب استشارات للهندسة، والمركز الثاني، مكتب كراتيريا ديزاين جروب، والمركز الثالث، مجموعة دكتور أحمد صلاح الديب، بينما حصل على المراكز من الرابع وحتى السادس، كل من، فريق عمل دكتور نيرمين عبدالجليل، وفريق عمل المهندس إسماعيل محمد إسماعيل، ومكتب حجاج للاستشارات.



تضم لجنة التحكيم، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة - عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان - المشرف على وحدة البيئة بالصندوق، والدكتور خالد طرابية، أستاذ مساعد التصميم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حسين، رئيس الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد أوميد سابيرى، رئيس مجموعة عمل المبانى الخضراء بالبنك الدولي.

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