الدوري الفرنسى.. وسام بن يدر يقود موناكو لمواجهة لانس

أعلن آدي هوتر المدير الفنى لفريق موناكو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لانس، وذلك بعد قليل على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق موناكو كالتالى:

حراسة المرمى: رادوسلاف ماجيكي.

خط الدفاع: ويلفريد سينغو، غويليرمو ماريبان، محمد ساليسو، قسوم واتارا .

خط الوسط: يوسف فوفانا، دينيس زكريا، أليكسندر جولوفين.

خط الهجوم: فلوريان بالوجون، وسام بن يدر، تاكومي مينامينو.

ويحتل فريق لانس المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يقع فريق موناكو فى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.