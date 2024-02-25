وكيل تعليم الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة 6 أكتوبر

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة سير العمل بمدرستى الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية و مدرسة خدمات الحى سابع الثامن الثانوية للبنات التابعتين لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية

وتفقد سلومة الفصول الدراسية للاطمئنان على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ثم قام سيادته بمناقشة الطلاب فى بعض النواحى التعليمية واختبار قدرتهم على الكتابة وكذلك معرفة الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية هذا بالنسبة للمرحلة الابتدائية

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد اطمأن على استلام جميع الطالبات للتابلت

وشدد على عدم الغياب وحثهم على ضرورة الاهتمام بالتواجد والحضور للمدرسة كما تناقش معهم فى أهمية التوعية بما تقوم به الدولة من مشروعات وعلى سبيل المثال مناقشتهم عن مشروع تطوير رأس الحكم والذى من خلاله ستحقق مصر توفيرا السيولة الدولارية وتوحيد سعر الصرف وتخفيض الدين الخارجى 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والحصول على 35% من الأرباح السنوية للمشروع

كما حثهم على ضرورة الاهتمام بتحصيل العلم والسعى دوما نحو الأفضل لتحقيق آمالهم وآمال آبائهم وخدمة وطنهم الغالى مصر متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح