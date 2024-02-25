سامر كابرو يطرح أغنية "الحنة" على "يوتيوب".. فيديو

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان " الحنة" يتناول في كلماتها الاحتفال في ليلة الحنة التي تسبق يوم زفاف العروسين.



‎الأغنية إيقاعية شعبية، غناها سامر باللهجة الميردلية الجزراوية السورية، وتعاون في كلماتها مع الكاتب الجزراوي جاك ابراهيم ولحنها بنفسه بينما وزعها كريست ميكائيليان، استوديو دريمز وفادي جيجي.



‎وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج طلال لبابيدي في مدينه السويداء بسوريا، حيث شارك سامر في الكليب فرقة الرقص الشعبي "شآم"، وجمعتهم مشاهد احتفالية تعبر عن الفرح بطريقة عصرية تتماشى مع موضوع الأغنية.



‎يشار إلى أن كابرو أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "حبيبي الحنون" أيضا باللهجة الجزراوية.



https://youtu.be/7HADPGc4d3I?si=Ev8rzRXvtR_bgyKD

