سقوط لص سرقة أغطية كبائن الكهرباء بالمنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل "له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة أغطية كبائن الكهرباء بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة قيام عامل "له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة أغطية كبائن الكهرباء متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 تجار خردة "سيئى النية ") تم ضبطهم.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.