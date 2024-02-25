مدحت العدل: السعودية تقدم تطوراً فنياً رائعاً.. والتعاون مع مصر يخدم البلدين

أكد الدكتور مدحت العدل أن السعودية تقدم مستويات فى منتهي التطور والاحترافية، وتنظم مهرجانات وفعاليات فنية بمنتهي النجاح والإبهار.

وقال العدل فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الشراكة بين مصر والسعودية وخاصة على مستوى الدعم فى صناعة الأعمال الفنية شيء جيد، ويدعم الطرفين والمنطقة العربية بشكل عام بفن يليق بتراثنا وثقافتنا، ويقدم الشكل الفني بما يليق بالبلدين.

وأبدى العدل سعادته بالإعلان عن التعاون من الجانب السعودي بمشاركة ودعم الجزء الثاني من الفيلم الأيقوني “صعيدي في الجامعة الأمريكيه”، وأن التعاون يمثل إضافة لصناعة أفلام سينمائية تليق بالبلدين، وتمثل إضافة مشتركة ومتبادلة بينهما.

أعلن المستشار تركى آل شيخ عن طريق منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أنه على إستعداد لدعم فيلم "صعيدي في الجامعه الامريكيه"، ليظهر بما يليق بهذا العمل الفريد، ورحب الفنان محمد هنيدي بالمبادرة وأجاب بالموافقه على تلك الخطوة.

يشار أن المستشار تركي آل شيخ زار مصر منذ أيام وإجتمع مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وتم التنسيق فى سبل التعاون بين البلدين على السياق الفنى خلال الفترة المقبلة.