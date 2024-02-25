قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطلين 15يوما علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل.
وكان قسم شرطة الساحل تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن.
القاهرة ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازة المخدرات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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تجديد حبس عاطلين في حيازة 10كيلو مواد مخدرة بالساحل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطلين 15يوما علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطلين 15يوما علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل.