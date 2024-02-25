بعد هبوط الدولار في السوق السوداء.. هل يستمر الذهب في التراجع؟| فيديو

يواصل سعر الذهب تراجعه لأقل مستويات بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، وقال لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببه التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي.

جاء ذلك نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف أن الذهب خسر 30% من قيمته بعدما وصل عيار 21 لـ3000 جنيه بعدما كان 4200 جنيه، أمر يجب أن يصاحبه فورًا انخفاض في السوق المصري بنفس النسبة لأسعار الخامات والسلع المستوردة بالدولار كالحديد والنحاس والأخشاب.

وسجل عيار 24، 3428.5 جنيه للبيع و3314.2 جنيه للشراء، ووصل سعر جرام عيار 21 إلى 3000 جنيها للبيع و2900 جنيها للشراء، وسعر جرام عيار 18 بلغ 2571.4 جنيه للبيع و2485.7 جنيه للشراء، وسعر الجنيه الذهب 24000 جنيه للبيع و23200 جنيه للشراء.