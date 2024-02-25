جثتان و4 مصابين.. حصيلة حادث غرق معدية منشأة القناطر حتى الآن (صور)

استخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين من ضحايا غرق معدية محملة عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع قرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المصابين إلى أربعة تم استخراجهم بينما، وتم استخراج جثتين، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهما إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال جثتين و4 مصابين حتي الآن وجاري البحث عن مفقودين آخرين.

وتكثف القوات البحث عن المفقودين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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