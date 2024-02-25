غدا.. حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي مساء غد الإثنين في دار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يقدم مدحت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن مدحت صالح شارك مؤخرًا في حفل "الأساتذة 3" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر.

وقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة من الأغاني وسط تفاعل جماهيري، وهذا الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ "الأساتذة".