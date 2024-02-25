وفاة المنتج ممدوح يوسف والجنازة من مسجد السيدة نفيسة

توفي المنتج ممدوح يوسف صباح اليوم الأحد، ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها الراحل ممدوح يوسف للدراما مسلسل عائلة الحاج متولي، والذي تحدثت عنه الفنانة مونيا في إحدى اللقاءات التليفزيونية وقالت أن زوجها السابق ممدوح يوسف منتج المسلسل هو من رشّحها للعمل.

وتابعت: "بحترم كل الآراء واللي انتقدني وقال عشان مرات المنتج ولكن أستاذ نور الشريف مبيفوتش شعراية ومافيش حاجة اسمها حد يفرض حاجة على نور الشريف، ولما دخلت البروفة كنت مرعوبة جدًا وكان حلم حياتي أمثّل، ولقيته في البروفة كان قاعد مترقب، المنتج ممدوح يوسف والد أولادي هو اللي رشّحني وقالهم شوفوا مونيا، وأنا بحب التمثيل وبحب الغناء".