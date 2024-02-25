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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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تأهلت نوران جوهر المصنفة الثالثة عالميا، إلى الدور ربع النهائى لبطولة شيكاغو المفتوحة للأسكواش، على حساب مواطنتها سلمى هانى، بنتيجة 3-0 .
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-2 ، 11-5 ، 11-9 .
بهذا الفوز تأهلت نوران جوهر إلى الدور ربع نهائى البطولة لمواجهة الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الثامنة عالمياً .
وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.
 

نوران جوهر بطولة شيكاغو المفتوحة للأسكواش سلمى هانى أوليفيا ويفر