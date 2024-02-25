برلماني: مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المباشر والإصلاحات الجارية كلمة السر

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة على جذب الاستثمار وخلق فرص للشركات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف وحققت خطوات جادة فى هذا الصدد، ولعل اتفاق رأس الحكمة والأرقام الواردة فى الصفقة خير دليل على نجاح الحكومة فى جلب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما مثل ضربة قوية للسوق السوداء.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، وذلك بفضل المشروعات القومية التى تم تنفيذها والجاري تنفيذ بعضها على أرض الواقع، والاصلاحات والتغيير الجذرى فى البنية التحتية كل ذلك ساهم بقوة فى تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى والمحلى، وعلى الرغم من التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة، إلا أن مصر تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية رغم هذه التحديات.



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن أن الدولة نجحت في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي فى الوقت الذى اتخذت حزمة من الإجراءات لتهيئة بيئة العمل وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، وهذا بدوره ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعدما أصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة فى مجال الاستثمار نظرا لما تمتلكه من موارد وما جرى على الأرض من إنجازات عملاقة غير مسبوقة على مدار التاريخ.