مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث طعن بجزيرة "هوكايدو" شمال اليابان

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه فيما أصيب إثنان آخران اليوم الأحد في حادث طعن وقع بمتجر صغير في مدينة "سابورو" بجزيرة "هوكايدو" شمال اليابان.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن وسائل إعلام في طوكيو قولها "إن ثلاثة موظفين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات تعرضوا للطعن وتوفى أحدهم لاحقا في المستشفى متأثرا بالإصابة التي لحقت به".

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم القبض على عاطل عن العمل يبلغ من العمر 43 عاما للاشتباه في محاولته قتل هؤلاء الأشخاص.

وفي يناير الماضي، أصيب ثلاثة أشخاص في حادث طعن وقع في منطقة "أكيهابارا" السياحية بطوكيو، لكن معدل العنف العام لا يزال منخفضا في اليابان.