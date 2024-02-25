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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء  دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30903 طن تشمل : 9707 طن اسمنت معبأ و 450 طن مولاس و 95 طن ملح معبأ و 15873 طن يوريا و 4778 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66073 طن تشمل : 3200 طن بضائع متنوعة و 8630 طن سكر و 6400 طن قمح و 17151 طن خردة و 3131 طن حديد و 1120 طن مولاس و 4760 طن فول صويا و 21681 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1182 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 925 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54814 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95346 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5004 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5087 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء    دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السفن والحاويات هيئة ميناء دمياط