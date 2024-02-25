الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء ويسجل 48 جنيها

الأحد 25/فبراير/2024 - 10:26 ص

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري، في السوق السوداء مواصلا رحلة هبوطه التي كان قد بدأها مساء الخميس الماضي، ليصل ما دون مستوي ال 50 جنيها.

وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 48 و49 جنيها، في الوقت الذي توقفت حركة البيع والشراء لحين استقرار الاسعار.

كما واصل سعر الذهب تراجعه بالتوازي ليقل إلي ما دون مستوي السعر المتحقق قبل شهرين وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الاوسع انتشارا إلي 3050 جنيها، حيث يتم حساب سعر الدولار في سوق الذهب بنحو 51 جنيها - أي اعلي من سعره بالسوق الموازي.



