أمه فوجئت بسماع صراخه.. وفاة طفل سقط من سطح عقار أثناء لهوه مع الطيور بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة حادثاً مأساوياً أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد أن اختل توازنه وسقط من سطح العقار أثناء لهوه مع الطيور.



تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "ك ج" 5 سنوات مصاب بنزيف داخلي ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تم التقابل مع والدة المتوفي وبمناقشتها أكدت أن ابنها كان يلعب على سطح العقار مع الطيور، وأنها فوجئت بسماع صوت صراخ واكتشاف سقوطه من السطوح، وتم نقل الطفل إلى المستشفى على الفور، لكنه توفي عند وصوله، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

