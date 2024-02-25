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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الفلبين تدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا مع دخول الحرب الروسية عامها الثاني

الفلبين
الفلبين
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دعت الفلبين إلى إحلال السلام في أوكرانيا مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلبينية قوله "إن الفلبين تؤكد الحاجة لسلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الفلبين مجددا موقفها بشأن الحرب الروسية والداعم باستمرار لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.. مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف، صوتت مانيلا لصالح القرارات الستة الصادرة عن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

وكررت الفلبين دعوتها الأطراف المعنية إلى البحث عن حل سلمي ودبلوماسي للصراع.

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