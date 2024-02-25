الدفاعات الأوكرانية تسقط 16 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 25/فبراير/2024 - 09:29 ص

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، بأنها نجحت في تدمير 16 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد في سماء أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن بيان القوات: إنه "خلال فترة الليل، هاجم الروس بـ 18 طائرة بدون طيار قتالية من طراز شاهد، وأن فريق من قوات الدفاع، ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات، وطائرات القوات الجوية، اشتبك في معركة مضادة للطائرات، ونجحت القوات في تدمير 16 طائرة مسيرة في مناطق بولتافا، وكييف، وخميلنيتسكي، وميكوليف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، وزابوريجيا، وخيرسون".

وأضاف البيان أن "صفارات إنذار الغارات الجوية انطلقت في عدة مناطق في أوكرانيا ليلًا عندما أطلقت روسيا طائرات بدون طيار هجومية على البلاد".