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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الولايات المتحدة تتطلع لتعزيز العلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت في السنوات المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/؛ بمناسبة يوم الكويت الوطني - "أتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بالعيد الوطني 25 فبراير وعيد التحرير 26 فبراير".

وأعرب عن "امتنان الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية وصداقتها العميقة مع دولة الكويت. وعبر عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق تعاونها مع الكويت تحت قيادة الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

الولايات المتحدة الكويت