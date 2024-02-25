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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ترامب يفوز بانتخابات ساوث كارولاينا التمهيدية للرئاسة

ترامب
ترامب
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فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب / اليوم الأحد/ بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا، متغلبا على منافسته نيكي هيلي في ولايتها.

ودعا ترامب، في تصريح له بعد إعلان نتائج فوزه بالانتخابات بالولاية وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي ترك البيت الأبيض.

فيما، أعلنت حاكمة ولاية نورث كارولاينا السابقة نيكي هيلي عزمها البقاء في السباق للانتخابات الرئاسية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية رغم فوز منافسها دونالد ترامب بتمهيدية الجمهوريين في نورث كارولاينا.

وقالت هيلي، وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية، لمؤيديها إنها لن تتخلى عن هذه المعركة.

ترامب نيكي