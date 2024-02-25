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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل في حيازة فرد خرطوش بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة فرد خرطوش ومواد المخدرة.

كان قسم شرطة المطرية تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت  كيلوا فرد خرطوش 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن المواد المخدرة المواد المخدر المواد المخدرة و بمديرية أمن القاهرة بمحكمة جنح المطرية بحيازة المواد المخدرة