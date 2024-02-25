تجديد حبس عاطل في حيازة فرد خرطوش بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة فرد خرطوش ومواد المخدرة.
كان قسم شرطة المطرية تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوا فرد خرطوش 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.