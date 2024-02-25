اسعار الدولار اليوم الاحد 25 فبراير 2024

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 25 فبراير 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستقر سعر الدولار الأمريكى بالبنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه عند البيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بينما سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي المتحد، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، المشرق، وإتش أس بي سي HSBC، وبلوم، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، وقناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.