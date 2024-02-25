اليوم.. شرم الشيخ تتوج كأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

تقام مساء اليوم الأحد، احتفالية كبرى؛ لتتويج مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم، واختيار اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء شخصية العام لتطبيقه معايير التنمية الشاملة بالمحافظة، وتوزيع الجوائز والتكريم، يستضيف الاحتفالية أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، بحضور وفود من دول العالم، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ولفيف من القيادات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين.

كانت مدينة السلام شرم الشيخ، قد فازت بلقب أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، وذلك بالإجماع من الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية AFASU، بنسبة تصويت 100%، كما منح الاتحاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقب شخصية العام لتطبيقه معايير التنمية الشاملة بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء: "إن اختيار مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية آمنة يمكن زيارتها، يبدأ هذا من قوله تعالى: ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩ يوسف﴾، وهذه ليست المرة الأولي ان تحصل شرم الشيخ علي جائزة عالمية، فهي مدينة السلام التي استضافت قادة العالم أجمع في نفس الوقت دون قلق او مخافة، فهي مدينة الأمن التي استضافت شباب العالم دون قلق، فهي مدينة الأمان التي يتجول بها السائحون ليلًا او نهارًا دون خوف، وهي مدينة السحر والجمال فهي القبلة السياحية العالمية التي يستمتع بها السائحون من مختلف دول العالم حيث نظافتها ومقوماتها السياحية الرائعة ودفء طقسها، وموقعها الاستراتيجي وخدماتها اللوجستية المتميزة وفنادقها التي تتلاءم مع مختلف الفئات والجنسيات، وهذه تعد جائزة أيضًا للجهات الأمنية القائمة علي توفير الأمن والأمان داخل المدينة.

وأشار مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن حصول اللواء دكتور خالد فوده، على جائزة رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية من الاتحاد السياحي الأفرو-آسيوي فهذا تكليلًا لجهوده التي نشهد بها جميعًا ونلتمسها بأنفسنا، ومن رأي ليس كمن سمع، منذ قدوم هذا المحافظ الي الاقليم فهو يعمل بشكل طموح مستمر دون ملل وهو قريب من الجميع، يعمل بفكر قائد فريق العمل، وله من الإنجازات على أرض المحافظة العديد والعديد في شتي المجالات.

وتابع: فنحن نشعر بالسعادة والفخر بهاتين الجائزتين، الأولى لمدينة شرم الشيخ لان ذلك طالما ما يثقل من ثقة السائحين في مقصدنا السياحي ويجعلها دومًا واجهة سياحية عالمية، والثانية حصول اللواء دكتور خالد فودة على هذه الجائزة يُعد تكليلا لجهوده الدؤوبة ونحن سعداء لقائدنا على أرض محافظة جنوب سيناء.