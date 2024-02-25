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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجهول الهوية.. طلبت التحريات في العثور على جثة طافية بترعة بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طافية بمياه ترعة بأبو النمرس، وانتدبت مفتش الصحة لفحص جثمانه لمعرفة أسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.


غريق مجهول 
وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى الثلاثين من عمره، حسب ما تبين من خلال فحص الجثمان، ويرجح أن يكون سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق.


البداية بتلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس إخطار من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة بدائرة المركز. 


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز مدعومة بفرقة من رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية من انتشال الجثة وتبين أنها لرجل ليس معه أوراق ثبوتية.


تم نقل جثمان الشخص المتوفى إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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