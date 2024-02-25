سكتة قلبية.. دفن جثة شخص عثر عليه ميتًا داخل موقف أتوبيس بالدقي

تُباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص داخل موقف أتوبيس بالدقي، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



قلبه توقف

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة شخص داخل موقف أتوبيس بدائرة القسم، أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة.



وبتوقيع الكشف المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب، ولا شبهة جنائية في الواقعة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل موقف الأتوبيس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص من الهائمين لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.