رئيس غينيا الاستوائية يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات بين البلدي

بحث رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانج نجوما مباسوجو مع السفير حداد عبد التواب الجوهري سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح السفير الجوهري بأن الرئيس الغيني حرص خلال اللقاء على إرسال خالص تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما.

كما أثنى رئيس غينيا الاستوائية على نتائج الاجتماع الافتراضي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، الذي ترأسه الرئيس السيسي، وحظي بمشاركة واسعة من قبل العديد من القادة الأفارقة ومن ضمنهم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وقال السفير المصري إن الرئيس مباسوجو وجه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات خاصة المجال الطبي، مشيدًا ببدء توافد الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات في غينيا الاستوائية.

وذكرت وزارة الخارجية أمس السبت -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن السفير الجوهري أطلع رئيس غينيا الاستوائية على تطورات العديد من مجالات التعاون بين البلدين، والزيارات المرتقبة، فضلًا عن الاتفاقيات الجاري التباحث بشأنها في مجالات متنوعة، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الثنائي في إطار المساعي لتعزيز العلاقات مع مصر لما تملكه من إمكانيات وخبرات في مجالات متنوعة.

كما قدم الرئيس الغيني التهنئة لفوز أحد الباحثين المصريين بأحد فروع جائزة "اليونسكو- غينيا الاستوائية" الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة لعام 2024، مؤكدًا اعتزازه دائمًا بفوز الباحثين الأفارقة بتلك الجائزة.

كما أشاد بالأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين المصريين لخدمة الشعوب الإفريقية في شتى المجالات، حيث سبق وأن فاز أحد الباحثين المصريين بفرع من فروع الجائزة العام الماضي.