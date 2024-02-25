خاص| الفنان رامي وحيد يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل زواجه من خارج الوسط الفني

قال الفنان رامي وحيد في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه تم عقد القران والزفاف منذ فترة من خارج الوسط الفني وأعلن اليوم للإشهار، مضيفًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية.

وأكد رامي وحيد: أنه يتواجد حاليًا برفقة زوجته في أمريكا لتصوير بعض الأعمال الفنية الجديدة، موضحًا أنه سوف يفاجئ جمهوره.

وأشار إلى أنه تم عقد القران والزفاف منذ شهر لكنه فضّل الإعلان عنه اليوم من خلال صفحته على "الفيس بوك"؛ لأن الزواج أساسه الإشهار، والجمهور له الحق في معرفة خبر زواجي وقد حدث.

وأوضح أن الصورة التي نشرها على صفحته هي صورة من أحد المساجد في أمريكا، خلال الاحتفال بالزواج هناك.

ويذكر أن الفنان رامي وحيد قد أعلن منذ وقتِِ قريب عن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، إذ نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج" ولم يعلن عن أي تفاصيل أو مكان العرس وخلافه.