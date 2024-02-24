قصواء الخلالي: الجانب الإسرائيلي ينوه بقبول الاتفاق المرحلي بشأن المفاوضات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إننا نثق في قدرة الدولة المصرية لحماية الأمن القومي، فهي تجعل ما تراه مناسبا في التوقيت الصحيح.



ونوهت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، بأن الجانب الإسرائيلي انتزعت من قلبه الرحمة وما زال مستمر في اعمال القتل والخراب والتجويع للشعب الفلسيطيني، رغم تكبده مزيد من الخسائر والخزي على يد الفلسطينيين.



وأوضحت الخلالي وجود اعتراضات بالداخل الإسرائيلي على الحكومة الاسرائيلية، مستشهدة بالمظاهرات التي يتم تنظيمها أمام الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإقالتها.



ونوهت بوجود تلويح من الجانب الإسرائيلي بأن هناك قبول بالاتفاق المرحلي بشأن المفاوضات، ولكن لا يوجد ثقة في الجانب الاسرائيلي.



وأوضحت أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم سلاح القصف للتهجير وارتكاب المذابح والإبادة الجماعية بقطاع غزة، رغم الانتقادات التي وجهت لهم من كافة الدول.

