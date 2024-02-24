وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، سيارة الخدمة التكنولوجية المتنقل المجهزة بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

حيث جهزت السيارة بكل التقنيات الحديثة وكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية وأطقم من العاملين المدربين علي أعلي مستوي.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.



رافق الوزير والمحافظ خلال التفقد الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية.