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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يطمئن علي بعثتي الزمالك وفيوتشر في الجزائر وجنوب أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي بعثة نادي الزمالك وبعثة نادي مودرن فيوتشر؛ استعدادًا لخوض منافسات الجولة الخامسة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الوزير، دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة الأندية المصرية على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتأهل إلي الأدوار القادمة، معربًا عن ثقته فى فرسان الكرة المصرية المشاركين فى البطولتين في دوري الأبطال من خلال النادى الأهلى، والبطولة الكونفيدرالية من خلال أندية الزمالك وفيوتشر.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجزائر، ويلتقي فريق مودرن فيوتشر مضيقه سوبر سبورت الجنوب أفريقي، أيضًا في منافسات الجولة الخامسة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وزير الشباب والرياضة الزمالك وفيوتشر الجزائر وجنوب أفريقيا اشرف صبحي احمد محمدي