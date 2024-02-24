وزير السياحة الأسبق يعدد فوائد مصر الاقتصادية من مشروع "رأس الحكمة".. فيديو

أكد يحيي راشد، وزير السياحة الأسبق، أن مصر تملك قاعدة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي تجذب كل المستثمرين من الداخل والخارج، موضحًا أن هناك فرحة عارمة تسود الشارع المصري بعد توقيع إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة.

وقال يحيي راشد، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أنه لابد من الاستعداد الجيد لاستيعاب هذا العدد من السياح، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة وتحويلها بصورة جيدة لأرض الواقع.

وأضاف وزير السياحة الأسبق، مساء اليوم السبت، أن نوعية السياحة ستختلف كثيرا في مشروع رأس الحكمة، مشددا على أهمية توفير كافة احتياجات السياح.

وأوضح يحيي راشد، أن منطقة رأس الحكمة والعلمين والساحل الشمالي سيكون لهما تأثير إيجابي على القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم دور سياحة اليخوت في هذه المنطقة والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وتابع يحيي راشد: يجب على مصر الحفاظ على الاستثمارات التي تبرمها حتى لا تتأثر سلبا مستقبلا، بالإضافة إلى عقد العديد من الصفقات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة.