اتحاد الغرف السياحية: مشروع "رأس الحكمة" سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه منذ سنوات والدولة والحكومة المصرية تتحدث عن مخططات تنظيمية لمناطق سياحية جديدة واستهداف أعداد كبيرة من السائحين وفكرة وجود مدن سياحية شيء تسعى له الدولة بشكل خاص في الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي يفتقد للطاقة الفندقية، وبمشروع "رأس الحكمة" سيكون هناك إضافة طاقة فندقية كبيرة.

وأضاف أحمد الوصيف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، كما حدث في شرم الشيخ والغردقة وجذب ملايين من السياح، وسيخدم باقي المناطق على الساحل الشمالي من خلال إنشاء مطار وهو مشروع سيخدم قطاع السياحي بصورة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون مردودة على المواطن المصري بشكل مباشر، وخلال العمل على بناء هذه المدينة ستحتاج ليد عاملة في عدد من الصناعات المختلفة، كما أن الرؤية لابد أن تكون واضحة ولم يكن واضح للمواطن ضخامة هذا الاستثمار، ونوه بأن التنمية دائمًا متكاملة وتخدم كافة القطاعات من سياحة وصناعة واقتصاد ولابد أن ننظر لهذا المشروع نظرة مستدامة.