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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

كريم نور: مهرجان الإسماعيلية خطوة جادة على خريطة المهرجانات العالمية والدولية

الفنان الشاب كريم
الفنان الشاب كريم نور
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قال الفنان الشاب كريم نور، إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء 28 فبراير وتستمر حتى 5 مارس المقبل حدث مهم؛ لأنه يُثبت أقدامه عامًا بعد عام وأصبح خطوة جادة على خريطة المهرجانات العالمية والدولية.

وأضاف “نور”، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، أن أهالي الإسماعيلية هم السبب الرئيسي لنجاح المهرجان لأنهم شعب محب للفنون، مشيرًا إلى أن الكثير من المهرجانات الدولية تقام في مدينة الإسماعيلية؛ لأن المحافظة لها طعم خاص ولون مميز، موضحًا أن مهرجان الإسماعيلية واحد من أهم المهرجانات في مصر بسبب تخصصه.

وأوضح أن الأفلام الوثائقية والتسجيلية والروائية لا يوجد لها قاعدة تجارية كبيرة والمنفذ الوحيد لمشاهدة أحدث تلك الإنتاجات هو المهرجانات المعنية بهذا النوع من الأفلام، مؤكدا أن الفكرة الرئيسية في المهرجانات ليس مجرد عرض أفلام، ولكنها منصة للتواصل وتُقصر كثيرا المسافات، والإسماعيلية من المدن البديعة والبسيطة.

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