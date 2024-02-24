30 % تخفيضات.. الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار قبل رمضان

زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:" جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاض كبير الأيام القادمة".



وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك استمرار في افتتاحات معارض أهلا رمضان في المحافظات لتغطية كافة القرى والنجوع والمراكز.



وأكمل أمين عام اتحاد الغرف التجارية :" تم تغطية كافة محافظات الجمهورية بالكامل من معارض اهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ 30 % على حسب نوع السلعة".



ونوه بأن المحافظين قاموا بافتتاح المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراضي وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم .



واختتم :" الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره الى ما دون الـ 50 جنيه، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفائل خيرا الفترة القادمة ".

