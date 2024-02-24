مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة ضخم للغاية ، وهو ليس نهاية المشروعات في مصر ولكنه مجرد البداية ، مشيرًا غلى ان القيادة السياسية لديها مخطط لإحداث تنمية عمرانية شاملة.

وتابع "صيبري"،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المخطط العام لتطوير الساحل الشمالي الغربي هو عبارة عن إنشاء مدن جديدة من العيار الثقيل تستوعب لا يقل عن 40 مليون نسمة، كما أن هناك مخطط لإنشاء مزراع للرياح على الحدود المصرية الليبية.

ووجه الشكر لدولة الإمارات قائلا: "مشروع رأس الحكمة ليس استثمارًا فقط ، ولكنه شراكة كبيرة ، حيث ضخت 35 مليار دولار في هذا المشروع ، وهذا سيغير الأرقام في الاقتصاد المصري، خلاف أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل، ويسمل إنشاء منطقة لوجستية تخدم شمال إفريقيا، خلاف إنشاء مطار دولة في هذه المدينة.