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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان الاحتفال بذكرى النصف من شعبان بشرم الشيخ

احتفالية النصف من
احتفالية النصف من شعبان بشرم الشيخ
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شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفال بذكري ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من علماء الدين الإسلامي والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأجهزة التنفيذية.

وعقب أداء صلاة العشاء والانتهاء من الاحتفال بليلة النصف من شعبان التقي اللواء هشام آمنة واللواء دكتور خالد فودة مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة.

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وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان الاحتفال بذكرى النصف من شعبان بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء