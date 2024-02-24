هاري كين يخطف انتصارًا قاتلًا لبايرن ميونخ أمام لايبزيج

خطف الدولي الإنجليزي هاري كين، انتصارًا قاتلًا لفريقه بايرن ميونخ أمام ضيفه لايبزيج بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من الاستحواذ الكبير من لاعبي البايرن على الكرة، ولكن لم تنجح محاولاتهم التهديفية في هز شباك الضيوف.

كانت كرة كين أبرز الفرص التهديفية للبافاري، وذلك في الدقيقة الخامسة بعد اصطدامها بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

في الشوط الثاني، نجح مهاجم منتخب إنجلترا في زيارة شباك الضيوف بهدف أول في الدقيقة 56 من صناعة جمال موسيالا.

وسجل بنجامين سيسكو هدف التعادل لصالح لايبزيج في الدقيقة 70 من صناعة داني أولمو، لتستمر نتيجة التعادل حتى الوقت بدل من الضائع.

وعاد هاري كين لينقذ بايرن ميونخ من خسارة نقطتين في صراعه على صدارة الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، ويسجل هدفًا في الدقيقة 90+1.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 53 نقطة، ليقلص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 40 نقطة في المرتبة الثامنة.