عضو بالشيوخ: مشروع رأس الحكمة نجاح للدولة وشهادة ثقة للاقتصاد الوطني

قال محمود منصور عضو مجلس الشيوخ إن الشراكة المصرية الإماراتية لمشروع تنمية رأس الحكمة شراكة قوية واتفاق تاريخي بين الدولتين وله دلالات إيجابية عديدة .

وأضاف: نجحت الدولة المصرية في إتجاهات متعددة ، أولها مبدأ مبادلة الديون بمشروعات استثمارية ضخمة ، وثانيها الإحترافية التفاوضية مع مؤسسات وكيانات كبرى، وثالثها النجاح في جذب استثمار مباشر بأرقام ضخمة ، الأمر الذي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويشجع رؤوس الأموال العربية والعالمية علي ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات في مصر .

واستطرد منصور: ردود الفعل المحلية والعالمية جاءت سريعه بعد الإعلان عن تفاصيل الشراكة، حيث أشاد بنك جولد مان ساكس بالصفقة والتي وصفها في تقريره أنها جاءت أكثر من المتوقع وفي زمن قياسي ما يضمن توفير السيولة الدولارية للبنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية علي مدار الأربع أعوام المقبلة ، وأما علي الصعيد المحلي هبط سعر الصرف في السوق الموازي بشكل ملحوظ كما هبطت أسعار الذهب ، في إشارة واضحة على التأثير الإيجابي لهذا الإستثمار الضخم .

كما طالب المستشار محمود منصور الشعب المصري بعدم الإنتباه إلي وسائل الإعلام المعادية لمصر والتي تعمل ليل نهار علي التقليل والتهوبن من كل إجراء تتخذه الدولة.

وأكد أن الواجب الوطني يحتم علي الشعب المصري بمختلف فئاته الاصطفاف لدعم الدولة المصرية في تلك المرحلة الحرجة.

وأنهي منصور حديثه ، نحن علي ثقه تامه في رؤية وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته علي الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة والعبور بها لبر الأمان واستكمال المشروع التنموي المصري العملاق .