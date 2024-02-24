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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود.محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ود. عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية.

الأزهر الشريف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر