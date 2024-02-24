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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وبورنموث
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تفوق فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث في الشوط الأول، بهدف للا شيء، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد شوط اللقاء الأول، سيطرة من لاعبي السيتي على مجريات اللعب، وذلك بالاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات.

أحرز فيل فودين، هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 24، بعد متابعة جيدة لكرة النرويجي إيرلينج هالاند، التي ارتدت من حارس أصحاب الأرض.

يحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر وفي رصيده 28 نقطة.

دخل مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - ماتيو كوفاسيتش.

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

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