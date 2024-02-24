بعد فوز يانج أفريكانز على بلوزداد.. الأهلي يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رسميا قبل مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء تأهل الأهلي عقب فوز فريق يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في انتظار نتيجة مباراته أمام يانج افريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة يوم 2 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولي والتي تحدد صاحب المركز الأول في المجموعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما يمتلك يانج أفريكانز 8 نقاط وضمن الصعود أيضا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع شباب بلوزداد الجزائري.